Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

Letter Solver adlı bir firma yapılan araştırma sonucunda, dünyada en çok kullanılan isimler tespit edildi. Her ülkeden ve o ülkenin ana dilinden alınan isimler incelendi ve oldukça ilginç sonuçlar elde edildi. Veriler, dünya çapında çok ilginç bazı genel temaları ortaya çıkardı; Maria ve bu ismin türevleri, 17 ülkede yeni ebeveynler için kız isimleri arasında ilk tercih olarak öne çıkıyor.