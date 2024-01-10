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Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye'de de çok yaygın
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:43
Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye'de de çok yaygın
Bir bebeğe isim koymak, insanlık tarihinin en önemli taraflarından biri. Hayatımız boyunca taşıdığımız isimlerimiz, hem bizden hem de kültürümüzden büyük izler taşıyor. Hatta öyle isimler var ki, tüm dünyanın ortak mirası, ortak bir belleği yansıtıyor. Dünyanın en çok kullanılan ismi ise bu noktada öne çıkıyor. İşte dünyanın hemen her yerinde milyonlarca kişinin taşıdığı, en çok kullanılan isimler...