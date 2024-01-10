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Haberler Yaşam Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye'de de çok yaygın
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:43

Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye'de de çok yaygın

Bir bebeğe isim koymak, insanlık tarihinin en önemli taraflarından biri. Hayatımız boyunca taşıdığımız isimlerimiz, hem bizden hem de kültürümüzden büyük izler taşıyor. Hatta öyle isimler var ki, tüm dünyanın ortak mirası, ortak bir belleği yansıtıyor. Dünyanın en çok kullanılan ismi ise bu noktada öne çıkıyor. İşte dünyanın hemen her yerinde milyonlarca kişinin taşıdığı, en çok kullanılan isimler...

Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

Letter Solver adlı bir firma yapılan araştırma sonucunda, dünyada en çok kullanılan isimler tespit edildi. Her ülkeden ve o ülkenin ana dilinden alınan isimler incelendi ve oldukça ilginç sonuçlar elde edildi. Veriler, dünya çapında çok ilginç bazı genel temaları ortaya çıkardı; Maria ve bu ismin türevleri, 17 ülkede yeni ebeveynler için kız isimleri arasında ilk tercih olarak öne çıkıyor.

Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

Fakat çok daha ilginç bir veri mevcut. Muhammed ismi, on ülkede en popüler erkek çocuk ismi olarak zirvede yer alıyor. Üstelik dünyada da farklı türevleriyle en çok kullanılan isim. Farklı telaffuzlarıyla birlikte bu isim dünya çapında 113 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. İşte liste liste dünya çapında en çok kullanılan o 35 isim...

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Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

1 MARİA 61,134,526
2 NUSHİ 55,898,624

Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

3 MOHAMMED 45,652,154
4 JOSE 29,946,427

Dünyada en çok kullanılan 2 isim belli oldu! Türkiye’de de çok yaygın

5 MUHAMMAD 26,397,029
6 MOHAMED 24,517,684

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