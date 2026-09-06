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Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada
Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:39
Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada
Scoville Acılık Birimi (SHU) esas alınarak hazırlanan güncel küresel sıralama, dünyanın en yakıcı biberlerini bir araya getirdi. Farklı coğrafyalardan listeye giren sıra dışı türlerin yanı sıra Türk mutfağının simge lezzetlerinden isotun kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu. Bilimsel testlerle acılık seviyeleri belirlenen dünyanın en acı biberleri ve o sıralama...