Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

ACININ BİLİNMEYEN ETKİSİ

Acı biber yendiğinde vücut endorfin salgılıyor. Bu da birçok kişinin acıyı sevmesine ve daha acı tatlar denemesine neden oluyor. Bu ilgi, üreticileri her geçen yıl daha da acı biberler geliştirmeye yöneltiyor.