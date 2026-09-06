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Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:39

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Scoville Acılık Birimi (SHU) esas alınarak hazırlanan güncel küresel sıralama, dünyanın en yakıcı biberlerini bir araya getirdi. Farklı coğrafyalardan listeye giren sıra dışı türlerin yanı sıra Türk mutfağının simge lezzetlerinden isotun kaçıncı sırada yer aldığı da merak konusu oldu. Bilimsel testlerle acılık seviyeleri belirlenen dünyanın en acı biberleri ve o sıralama...

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Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Küresel çapta kabul gören Scoville endeksiyle dünyanın en acı biberleri yeniden belirlendi. Farklı ülkelerden lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türk mutfağının vazgeçilmezi isotun konumu dikkat çekti. Peki devlerin yer aldığı bu yakıcı listede isot kaçıncı sıraya yerleşti? İşte güncel sıralama...

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Acı ölçümünü yapmamızı bugün mümkün kılan Wilbur Scoville 1865 yılında Amerika'da doğdu. Aslında kendisi, bir aşçı değil eczacıydı. Yaşadığı dönemde asıl ününü, 1960'lı yıllara kadar başvuru kaynağı olarak kullanılan The Art of Compounding (Bileşim Sanatı) adlı kitabıyla kazandı. Aynı zamanda dönemin en büyük ilaç şirketlerinden birinde çalıştı ve burada önemli araştırmalara imza attı.

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Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Scoville bu araştırmalarında bugün hala kullanılan Scoville acılık ölçüm sistemini geliştirdi. Bu sistem, biberlerin ne kadar acı olduğunu sayısal olarak ölçmeyi mümkün kıldı.

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Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

SCOVİLLE ÖLÇEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Scoville ölçeği, aslında ağrı kesici bir kremi geliştirirken ortaya çıktı. Kremde kullanılan ana maddelerden biri, biberlere acılığını veren kapsaisindi. Şirket, farklı biberlerdeki kapsaisin oranını doğru şekilde ölçmek istiyordu.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

O yıllarda laboratuvar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle Scoville, ölçüm için insanların tat alma duyusundan yararlandı.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Kurutulan biberler sıvı haline getirildi, ardından şekerli suyla seyreltilerek tadım yapan kişilere verildi. Acı tadın artık hissedilmediği noktaya kadar kullanılan şeker miktarı, biberin Scoville derecesi olarak belirlendi.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Zamanla kremin içeriği değişti ve kapsaisin ana etken madde olmaktan çıktı. Ancak Scoville'in geliştirdiği yöntem, acı biber dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

ACININ BİLİNMEYEN ETKİSİ

Acı biber yendiğinde vücut endorfin salgılıyor. Bu da birçok kişinin acıyı sevmesine ve daha acı tatlar denemesine neden oluyor. Bu ilgi, üreticileri her geçen yıl daha da acı biberler geliştirmeye yöneltiyor.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

Peki günümüzde en acı kabul edilen biber hangisi ve isot bu sıralamada kendisine nasıl bir yer buluyor? İşte yanıtı…

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

17. ACISIZ DOLMALIK BİBER

SHU: 0-100

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

16. TATLI KIRMIZI BİBER

SHU: 100-500

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

15. NEW MEXİCO ANAHEİM BİBERİ

SHU: 500-1.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

14. POBLANO BİBERİ

SHU: 1.000-1.500

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

13. ROCOTİLLO BİBERİ

SHU: 1.500-2.500

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

12. JALAPENO BİBERİ
SHU: 2.500–8.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

11. WAX BİBERİ

SHU: 5.000-10.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

10. HALEP BİBERİ
SHU: 5.000–10.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

9. SERRANO BİBERİ
SHU: 10.000–25.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

8. CAYENNE BİBERİ
SHU: 30.000–50.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

7. TABASCO BİBERİ
SHU: 30.000–50.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

6. JAMAİKA ACI BİBERİ
SHU: 100.000–200.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

5. SCOTCH BONNET BİBERİ
SHU: 150.000–325.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

4. HABANERO BİBERİ
SHU: 150.000–350.000

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

3. BHUT JOLOKİA BİBERİ
SHU: 600.000–1.041.427
Bir dönem dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Hindistan kökenli.

Dünyanın en acı biberleri listelendi: İşte o sıralama! İsot bakın kaçıncı sırada

2. CAROLİNA REAPER BİBERİ
SHU: 1.500.000–2.200.000

Ardından tacı devralan ve uzun bir süre dünyanın en acı biberi olarak bilinen biber.

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