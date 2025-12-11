Dünyanın en güçlü denizaltı kapasitesine sahip ülkeleri! Türkiye hangi sırada? İşte ülke ülke o tablo!

Denizaltılar, stratejik öneme ve caydırıcı niteliğe sahip olmaları sebebiyle ülkelerin deniz güçlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Denizaltı filoları 'nükleer' kapasitesine de ulaşabilmeleri nedeniyle üstünlük açısından etkin bir rol oynuyor. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, "Ülkelere Göre Denizaltı Gücü Sıralaması 2025 listesi"ni yayınladı. Türkiye, listede birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte detaylar!