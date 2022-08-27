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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 27.08.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 08:26

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünyanın en güçlü donanmalarının paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu.

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

90 Belçika

89 Uruguay

88 Surinam

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

87 Sudan

86 Letonya

85 Tanzanya

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