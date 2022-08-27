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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 27.08.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
08:26
Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Dünya üzerinde denizlere ve okyanuslara kıyısı bulunan ülkelerin ana kara güvenliği için askeri deniz gücü olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünyanın en güçlü donanmalarının paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması'nın listedeki sıralaması…