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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 02.05.2022 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 20:40

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünya üzerindeki ülkelerin ordularında, ana kara güvenliği için askeri deniz gücü ile en iyi hava kuvvetlerine sahip olması olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda dünyanın en güçlü donanmaları ile dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması ile hava kuvvetlerinin listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. İşte Türk Donanması'nın sıralamadaki yeri…

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Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

90 Belçika

89 Uruguay

88 Surinam

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

87 Sudan

86 Letonya

85 Tanzanya

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

84 Küba

83 Arnavutluk

82 Panama

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