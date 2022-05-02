Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Giriş Tarihi: 02.05.2022 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 20:40

Dünyanın en güçlü donanmaları ile hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Dünya üzerindeki ülkelerin ordularında, ana kara güvenliği için askeri deniz gücü ile en iyi hava kuvvetlerine sahip olması olmazsa olmaz bir unsurdur. Bu anlamda dünyanın en güçlü donanmaları ile dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin paylaşıldığı listede Türkiye kritik bir yer aldı. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Donanması ile hava kuvvetlerinin listedeki sıralaması…