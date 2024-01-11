Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı! Türkiye iki basamak yükseldi: İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin helikopter filosu gücü dikkate alındı. Listeye ise Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, 2023 listesine göre iki basamak yükseldi. Peki Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve haberin detayları...