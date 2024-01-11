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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı! Türkiye iki basamak yükseldi: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 11.01.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
20:58
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD'li internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini yayınladı. Ülkelerin helikopter filosu gücünün dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...