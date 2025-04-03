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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 güncel listesi açıklandı! İşte Türkiye'nin ses getiren sıralaması
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:26
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz ederek sıralama yapan Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede en dikkat çeken kısım ise Türkiye'nin sıralaması oldu. Birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başaran Türkiye, listeye damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralaması...