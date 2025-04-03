Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 güncel listesi açıklandı! İşte Türkiye’nin ses getiren sıralaması

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi, birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Türkiye sıralamaya damga vurdu. Peki dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...