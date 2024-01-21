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Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:59

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024'ün en iyileri

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD'li internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini yayınladı. Ülkelerin helikopter filosu gücünün dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin helikopter filosu gücü dikkate alındı. Listeye ise Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, 2023 listesine göre iki basamak yükseldi. Peki Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve haberin detayları...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024’ün en iyileri

100- TACİKİSTAN

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024’ün en iyileri

99 KAMBOÇYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024’ün en iyileri

98 BELÇİKA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte 2024’ün en iyileri

97 SENEGAL

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