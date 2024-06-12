Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ve 60 bin faktörü değerlendirerek bir liste oluşturan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Türkiye 2024'te geçen seneye göre listede 3 basamak birden yükseldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...