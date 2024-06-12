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Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 12.06.2024 18:19
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı! Türkiye 3 basamak birden yükseldi: İşte en güçlü ordular
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularının 2024 listesini yayınladı. Askeri personel sayısı, mali durumları, lojistik ve coğrafyaya kadar değişen 60 bin faktörün etkili olduğu listede Türkiye geçen seneye oranla 3 basamak birden yükseldi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...