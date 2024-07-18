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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:13
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular
Dünyanın en güçlü orduları Global Firepower tarafından açıklandı. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...