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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:13

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

Dünyanın en güçlü orduları Global Firepower tarafından açıklandı. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi"nde Türkiye, 3 basamak birden yükseldi. Peki 60 bine yakın faktörün değerlendirilerek hazırlandığı listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: İşte en güçlü ordular

97-ZAMBİYA

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