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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu
Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:43
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu
Yeni yıla sayılı günler kala "Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi"nde Türkiye'nin kaçıncı sırada yer alacağı merak konusu oldu. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin haki hazırda ilk 10 içinde yer alması bekleniyor. Yeni listenin ocak ayının illk haftasında açıklanması beklenirken, 2025'te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler de belli oldu. Peki Türkiye Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte tüm detaylar...