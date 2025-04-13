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Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:43

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

Yeni yıla sayılı günler kala "Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi"nde Türkiye'nin kaçıncı sırada yer alacağı merak konusu oldu. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin haki hazırda ilk 10 içinde yer alması bekleniyor. Yeni listenin ocak ayının illk haftasında açıklanması beklenirken, 2025'te yükselişe geçmesi beklenen askeri güçler de belli oldu. Peki Türkiye Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada yer alacak? İşte tüm detaylar...

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, her yılın ilk ayında "dünyanın en güçlü orduları" listesini açıklıyor. 2024 yılında 8. sırada yer alan Türk ordusunun yeni yılda kaçıncı sırada yer alacağı merak konusu oldu.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

ABD, RUSYA VE ÇİN...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinin ilk 3 sırasında ABD, Rusya ve Çin yer alıyordu. 2025'te yayınlanacak listede de bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor.

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

TÜRKİYE'NİN 2025 LİSTESİNDE İLK 10'DA YER ALMASI BEKLENİYOR

2024 yılında Türk ordusu, askeri güç sıralamasında 8. sırada yer alırken, yaklaşık 355 bin aktif personeliyle NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip durumda.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

Bu kapsamda; özellikle savunma sanayii alanında yapılan yatırımlar da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 2025 listesine damga vurdu

2025'TE HANGİ ASKERİ GÜÇLERİN YÜKSELİŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR?

Öte yandan 2025 yılında yükselişte olması beklenen askeri güçler de açıklandı.

İŞTE O LİSTE:

10- MYANMAR

9- İSVEÇ

8- POLONYA

7- İSPANYA

6- ALMANYA

5- İSRAİL

4- İRAN

3- TÜRKİYE

2- JAPONYA

1- GÜNEY KORE