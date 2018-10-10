Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

Kentsel Stratejiler Enstitüsü - Mori Memorial Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki senenin en güçlü şehirlerini açıkladı. Şehirlerin ekonomiden, yaşam standartlarına birçok unsuru öne alınarak yapılan Küresel Güçlü Şehir Endeksi'ne Türkiye'den tek bir şehir girdi. İşte dünyanın en güçlü şehirleri ve Türkiye'nin sırası...