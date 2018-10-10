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Dünyanın en güçlü leri belli oldu! Listede 'den de bir il var

Giriş Tarihi: 10.10.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 21:19
Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

Kentsel Stratejiler Enstitüsü - Mori Memorial Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da bir önceki senenin en güçlü lerini açıkladı. Şehirlerin ekonomiden, yaşam standartlarına birçok unsuru öne alınarak yapılan Küresel Güçlü Şehir Endeksi'ne 'den tek bir şehir girdi. İşte dünyanın en güçlü şehirleri ve Türkiye'nin sırası...

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

1 Londra

2016 rakamı: 1511.5

2017 rakamı: 1560.1

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Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

2 New York

2016 rakamı: 1384.7

2017 rakamı: 1386.3

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

3 Tokyo

2016 rakamı: 1338.5

2017 rakamı: 1354.7

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

4 Paris

2016 rakamı: 1289.7

2017 rakamı: 1282.1

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

5 Singapur

2016 rakamı: 1197.0

2017 rakamı: 1224.6

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den de bir il var

6 Seul

2016 rakamı: 1133.3

2017 rakamı: 1143.5

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