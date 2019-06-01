Dünyanın en nadir kuşu, başında kediler dolaşırken bulundu

Adı Kur'an'da geçen nadir kuşlardan birisi olan ebabil kuşları ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor. Ömrünün yüzde 90'ını havada geçirdiği bilinen bu kuşu insanların görmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü ebabil kuşları tüm canlılardan kaçmaya çalışan bir özellikte yaratılmışlardır. Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz pek mümkün değildir. İşte İstanbul'da bir ev hanımı tarafından kedilerden kurtarılan yaralı ebabil kuşunun hikayesi…