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Galeri Dünyanın en nadir kuşu, başında kediler dolaşırken bulundu
Dünyanın en nadir kuşu, başında kediler dolaşırken bulundu
Adı Kur'an'da geçen nadir kuşlardan birisi olan ebabil kuşları ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor. Ömrünün yüzde 90'ını havada geçirdiği bilinen bu kuşu insanların görmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü ebabil kuşları tüm canlılardan kaçmaya çalışan bir özellikte yaratılmışlardır. Onları beslenirken ya da yerde yürürken görmeniz pek mümkün değildir. İşte
İstanbul'da bir ev hanımı tarafından kedilerden kurtarılan yaralı ebabil kuşunun hikayesi…
Giriş Tarihi: 01.06.2019
17:04
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019
17:28
Geçen ay
Hatay'da bir vatandaşın yol ortasında bulduğu bir ebabil kuşundan sonra bu kez de İstanbul Bakırköy'den haber geldi. Bir apartmanın bahçesinde kedilerin eline düşen ebabil kuşuna duyarlı vatandaşlar sahip çıktı. Yaralı kuşu alıp evine götüren kadın, Fil suresinde anlatılan ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı ve heyecanlandı.
Bakırköy, Ataköy'de Aliye Polat isimli vatandaş, evin bahçesinde kedilerin bir kuş yakaladığını gördü. Hızlıca kedilerin elinden kurtarmaya çalıştığı kuşun sırtından yaralandığını anlayınca kızı ile birlikte veteriner hekimliğine götürdü.
Burada da bulduğu kuşun Kuran'ı Kerim'de Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan
Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı.
Kuşu kedilerin arasından çıkartıp kurtardığını belirten Aliye Polat, "Arka bahçede kediler başındayken buldum. İki saat evde durdu ardından kızım veterinere götürdü. Veteriner de
ebabil kuşu olduğunu söyledi. Ardından Orman, Su işleri Müdürlüğünü aradık, geleceğiz dediler. Ben bun üzülüyorum bir şey yemiyor. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi.
Annesinin kuşu bulduktan sonra veterinere götürdüğünü ve orada da
ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen Şirvan Polat, "Veterinere götürdüm ilk başta. O zaman ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. İlk başta sığırcık kuşu diye düşündüm. Adam 'buna bakamazsınız, çok küçük yavru bu' dedi. 'Orman ve su İşleri yetkililerini arayın' dedi. Ardından araştırayım dedim. Baktım, çok değerli bir kuşmuş, koruma altındaymış. Ölmesin çok küçük. İnşallah iyileşir" ifadelerini kulandı.
Yaralı Ebabil Kuşa yetkililer gelene kadar duyarlı aile evinde bakacaklarını belirtti.
Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.