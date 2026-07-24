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Dünyanın en sessiz odasına giren 45 dakikadan fazla dayanamıyor! İçeride öyle bir şey oluyor ki...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 13:49
Dünyanın en sessiz odasına giren 45 dakikadan fazla dayanamıyor! İçeride öyle bir şey oluyor ki...
Tüm dünyadan izole edilmiş, mutlak sessizliğin hüküm sürdüğü bir odada ne kadar süre kalabilirsiniz? ABD'deki Orfield Laboratuvarı'nda bulunan "Dünyanın En Sessiz Odası", insan zihninin sınırlarını zorlayan akılalmaz bir deneye ev sahipliği yapıyor. İçeri girenlerin neredeyse tamamı 45 dakika dolmadan çığlık çığlığa dışarı çıkmak istiyor!