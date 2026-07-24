Dünyanın en sessiz odasına giren 45 dakikadan fazla dayanamıyor! İçeride öyle bir şey oluyor ki...

REKOR SADECE 45 DAKİKA!

Laboratuvarın kurucusu Steven Orfield, "Sessizlik arttıkça kulaklarınız daha da hassaslaşır. Bu odada ses kaynağı siz olursunuz," diyerek durumun vahametini özetliyor. Şimdiye kadar odaya giren cesur deneycilerin veya gazetecilerin çoğu 15-20 dakika içinde pes ederken, kırılan rekorun dahi 45 dakikayı geçemediği belirtiliyor.