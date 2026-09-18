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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 14:31

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Japonya açıklarında yer alan Okunoshima Adası, insan eliyle yapılan küçük bir dokunuşun doğada nasıl devasa bir zincirleme etki yaratacağını kanıtlıyor. Yıllar önce adaya ayak basan sekiz sevimli misafirin hikayesi, bugün tüm dünyayı hayrete düşüren benzersiz bir ekosistem tablosuna dönüştü.

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Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Bir zamanlar insanların uğramadığı, sıradan bir yer olan Okunoshima Adası bugün turistlerin gözdesi durumunda. Çünkü adanın yönetimi tamamen tavşanların elinde! İşte, bugün Okunoshima'da insan adımından çok tavşan izi olmasına sebep olan o hikaye;

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Her Şey 8 Tavşanla Başladı...

Tarihsel süreçte farklı amaçlarla kullanılan ve insanların neredeyse tamamen terk ettiği adada, 1970'li yıllarda ilkokul öğrencileri tarafından doğaya 8 adet tavşan salındı.

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Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Önlenemez Bir Nüfus Patlaması Yaşandı

İlk bakışta son derece sevimli ve zararsız görünen bu adım, adanın geleceğini kökten değiştirdi.

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Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Doğal avcıların bulunmadığı bu izole kara parçasında tavşanlar için adeta bir cennet ortamı oluştu. Avlanma tehlikesi olmayan, ılıman bir iklime ve yoğun bitki örtüsüne sahip olan adada tavşan popülasyonu katlanarak büyümeye başladı:

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Doğal Avcı Eksikliği:

Tilki, çakal, kurt veya yırtıcı kuşların adada bulunmaması, üreme hızını maksimum seviyeye çıkardı.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Hızlı Üreme Döngüsü:

Birkaç yıl içinde onlarca, ardından yüzlerce sayıya ulaşan popülasyon, adanın hakim gücü haline geldi.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

İnsanların İlgisi:

Zamanla adaya gelen ziyaretçilerin getirdiği yiyecekler, bu kontrolsüz büyümeyi daha da hızlandırdı.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Bugün Adım Atacak Yer Yok!

Günümüzde yüzlerce sevimli canlıya ev sahipliği yapan Okunoshima, artık resmi adından çok Tavşan Adası (Usagi Jima) olarak anılıyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Feribottan indiğiniz anda etrafınızı saran onlarca tavşan, adanın gerçek sahiplerinin kim olduğunu açıkça gösteriyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Ziyaretçilerin ayaklarına dolanan, çimlerin üzerinde özgürce koşturan ve ada boyunca diledikleri gibi hareket eden bu canlılar, bölgeyi dünya çapında bir turizm merkezine dönüştürmüş durumda.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Adada birbirinden güzel plajlar mevcut ancak sahilde güneşlenirken bile adanın sahipleri etrafınızda dolaşarak burada bulunuşuz amacınızı hatırlatıyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

Adanın internet sitesinde tavşanların güvenliği için dikkat edilmesi gereken bir dizi kural yer alıyor. Tavşanların kucağa alınmaması, insan yemeğiyle beslenmemesi ve adadan çıkarılmaması gibi uyarılar bunlardan bazıları…

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

İnsan hakimiyetinin sona erdiği tek yer Okunoshima Adası değil!

İşte insandan çok başka canlıların ve objelerin yaşadığı 4 sıra dışı yer...

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

1. Nagoro Köyü (Japonya) - Oyuncak Bebekler

Bu köyde yaşayan insan sayısı 30'un altına kadar düşmüş durumda. Ancak köy sokaklarında, duraklarda ve okul sıralarında oturan 300'den fazla gerçek boyutlu el yapımı kumaş bebek var. Köyün asıl sakinleri artık bu bebekler!

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

2. Christmas Adası (Avustralya) - Kırmızı Yengeçler

Adaya ayak bastığınızda sadece yaklaşık 1.600 insanla karşılaşırsınız. Ancak adanın asıl sahipleri sayıları 100 milyonu aşan kırmızı yengeçler! Yıllık göç dönemlerinde yollar ve plajlar tamamen kırmızıya bürünür.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

3. Falkland Adaları - Penguenler

Güney Atlas Okyanusu'ndaki bu adalar grubunda yaklaşık 3.500 insan yaşıyor. Ancak adada onları karşılayan yarım milyondan fazla penguen var! İnsan başına yaklaşık 150 penguen düşüyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

4. Hollanda - Bisikletler

Bisiklet sayısı insan sayısından fazla. Yaklaşık 18 milyon insana karşılık 23 milyondan fazla aktif kullanılan bisiklet var.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

5. Aoshima Adası (Japonya) - Kediler

Yaşlı nüfusun azalmasıyla Kedi Adası haline gelen bölgede insan sayısı tek hanelere düşmüşken yüzlerce kedi adayı yönetiyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

6. Yeni Zelanda - Koyunlar

Koyun sayısı insan sayısından kat kat fazla. 5.2 milyonluk insan nüfusa karşılık yaklaşık 25 milyon koyun otluyor.

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

7. Moğolistan - Çiftlik Hayvanları

Geniş bozkırlarıyla tanınan ülkede yaklaşık 3.4 milyon insan yaşıyor. Buna karşılık ülkedeki at, koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarının sayısı 65 milyonu aşıyor. Yani insan nüfusunun yaklaşık 20 katı hayvan bulunuyor!

Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!

8. Avustralya - Kangurular

Kanguru sayısı insan nüfusunu neredeyse ikiye katlıyor. 26 milyon insan yaşarken ülkede 50 milyondan fazla kanguru bulunuyor.

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