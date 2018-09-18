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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Giriş Tarihi: 18.09.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 08:19
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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Dünyanın en önemli noktaları sayılan bu yerler bütüne bakıldığında aslında hiç de olduğu gibi görünmüyor. İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekanlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri...

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Burası 'ın ünlü Santorini Adası.

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütünde bakıldığında böyle görünüyor.

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Ama sadece fotoğraflarda.

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

İngiltere'nin Amesbury bölgesinde bulunan Stonehenge, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

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Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün
Dünyanın en ünlü yerlerini bir de böyle görün

Uzaktan bakıldığındaysa böyle görülüyor.

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