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Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği (Güncel liste yayınlandı) | Sıralamaya Türkler damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.07.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 16:55

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği (Güncel liste yayınlandı) | Sıralamaya Türkler damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ünlü araştırma şirketi TC Candler tarafından yayınlandı. TC Candler listeyi hazırlarken, pek çok farklı kriterin baz alındığını belirtti. Yine en yakışıklı 100 erkeğin içerisinde pek çok Türk isim kendine yer buldu. Öte yandan listenin ilk sırasında ise 39 yaşındaki Henry Cavill ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği Güncel liste yayınlandı | Sıralamaya Türkler damga vurdu

TC Candler tarafından yayınlanan Dünyanın En Yakışıklı 100 erkeği listesi dikkatleri çekti. Listedeki bazı isimler dikkatleri çekerken, Türkiye'den de tanınan ünlü isimler kendine yer buldu. Öte yandan 39 yaşındaki Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği…

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği Güncel liste yayınlandı | Sıralamaya Türkler damga vurdu

Oyuncu Onur Tuna listede 82. oldu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği Güncel liste yayınlandı | Sıralamaya Türkler damga vurdu

Bir diğer oyuncu olan Halil İbrahim Ceyhan 65. sıraya yerleşti.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği Güncel liste yayınlandı | Sıralamaya Türkler damga vurdu

Oyuncu Şükrü Özyıldız ise 61. sırada yer aldı.

Listenin ilk 50'sinde yer alan isimler şöyle:

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği Güncel liste yayınlandı | Sıralamaya Türkler damga vurdu

50- Mizukami Koshi, Japon oyuncu

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