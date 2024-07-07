Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği (Güncel liste yayınlandı) | Sıralamaya Türkler damga vurdu

TC Candler tarafından yayınlanan Dünyanın En Yakışıklı 100 erkeği listesi dikkatleri çekti. Listedeki bazı isimler dikkatleri çekerken, Türkiye'den de tanınan ünlü isimler kendine yer buldu. Öte yandan 39 yaşındaki Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği…