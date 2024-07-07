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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği (Güncel liste yayınlandı) | Sıralamaya Türkler damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
16:55
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi ünlü araştırma şirketi TC Candler tarafından yayınlandı. TC Candler listeyi hazırlarken, pek çok farklı kriterin baz alındığını belirtti. Yine en yakışıklı 100 erkeğin içerisinde pek çok Türk isim kendine yer buldu. Öte yandan listenin ilk sırasında ise 39 yaşındaki Henry Cavill ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi…