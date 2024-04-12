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Dünyaya döner ihraç eden firmada skandal! Peçete, kemik ve yabancı madde: Soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:30
Dünyaya döner ihraç eden firmada skandal! Peçete, kemik ve yabancı madde: Soruşturma başlatıldı
Dünyaya döner ihraç eden firmadan aldığı baton döneri (hazır döner) müşterilere sunmak için kestiğinde içinde peçete, kemik ve yabancı madde çıkan bir zincir dönerci, durumu döneri aldığı firmaya bildirdi. 25 yılı aşkın süredir piyasada olan şirket ise hakkında daha önce işine özen göstermediği için savunması istenen 'olağan şüpheli' çalışanı Yasin K'yı suçladı. Döneri hazırlayan şirket çalışanı Yasin K'nın, çalıştığı şirkete husumet beslediği için dönerin içine peçete, kemik ve yabancı madde eklediği iddia edildi. Dönerin içine halk sağlığına zararlı maddeler yerleştirdiği belirlenen çalışan hakkında "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldı.