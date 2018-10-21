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'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 18:34
Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

Türkiye dahil tüm yı tehdit eden nın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü?

Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

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Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

Tüm ın erimesi durumunda ortalama seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Dünya'yı bekleyen tehlike! Eğer böyle devam ederse...

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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