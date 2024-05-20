Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

İstanbul Sancaktepe'de 24 Şubat 2024 gecesi alkollü bir grup ve Volkan D. (36) arasında çıkan tartışma can savaşına dönüştü. İddiaya göre Sedat K. (27), Ebubekir A. (25) ve Mustafa O. (25), bir mekanda alkol aldıktan sonra bağıra çağıra caddede yürümeye başladı.

TEKME UYARISINA TEKMELİ SALDIRI

O esnada tek başına yürüyen Volkan D., alkollü grubun caddede yürürken park halindeki araçlara tekmelediğini fark etti. Gençlerin yanına giden Volkan D, alkollü olduklarını anladığı gençleri araçlara tekme atmamalar konusunda uyardı. Bunun üzerine Volkan D.'ye küfür etmeye başlayan grup, hakaret ve tehditler savurarak saldırıya geçti ve Volkan D'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.