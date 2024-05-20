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Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:29

Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

İstanbul Sancaktepe'de alkollü grubun caddedeki arabaları tekmelediğini gören duyarlı vatandaşın uyarısı adeta bir sokak savaşını başlattı. Duyarlı vatandaş Volkan D., öldüresiye dövülüp defalarca bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan adam, günlerce tedavi gördü. Volkan D.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 3 saldırgan tutuklanırken soruşturmaya bir görgü tanığının ifadesi ışık tuttu. Duyarlı vatandaşın canına kast eden saldırganlara ayrı ayrı 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

İstanbul Sancaktepe'de 24 Şubat 2024 gecesi alkollü bir grup ve Volkan D. (36) arasında çıkan tartışma can savaşına dönüştü. İddiaya göre Sedat K. (27), Ebubekir A. (25) ve Mustafa O. (25), bir mekanda alkol aldıktan sonra bağıra çağıra caddede yürümeye başladı.

TEKME UYARISINA TEKMELİ SALDIRI

O esnada tek başına yürüyen Volkan D., alkollü grubun caddede yürürken park halindeki araçlara tekmelediğini fark etti. Gençlerin yanına giden Volkan D, alkollü olduklarını anladığı gençleri araçlara tekme atmamalar konusunda uyardı. Bunun üzerine Volkan D.'ye küfür etmeye başlayan grup, hakaret ve tehditler savurarak saldırıya geçti ve Volkan D'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

BIÇAK CİĞERİNE SAPLANDI

İddiaya göre grubun içindeki Sedat K., kama tarzı kesici aletle saldırarak Volkan D'yi bıçakladı. Saldırgan genç birçok kez bıçağı talihsiz adama saplarken diğer saldırganlar da iddiaya göre tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Volkan D, ciğerine saplanmış kamayla birlikte kanlar içinde yere yığıldı. Alkollü saldırganlar Volkan D'nin hareketsiz şekilde yere yığılmasıyla olay yerinden kaçtı.

ALKOLLÜ SALDIRGANLA TUTUKLANDI

Çevredekilerin kendisini fark etmesiyle hastaneye kaldırılan Volkan D.'nin şikayeti sonucu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılık, gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesine başvurdu. şüpheli Sedat K, önce müştekinin kendilerine demir çubukla saldırdığını iddia ederken, diğer şüphelilerin bu iddiayı doğrulamadı. Şüpheliler Sedat K, Ebubekir A. ve Mustafa O, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

ADLİ TIP RAPORUNDA "HAYATİ TEHLİKE" VURGUSU

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda müşteki Volkan D.'nin hayati tehlike oluşacak ve hayat fonksiyonları zarar görecek şekilde yaralandığı, kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Şüphelilerin müştekiyi baygın düşecek kadar darp ettiklerinin vurgulandığı raporda şüphelilerin hep birlikte öldürücü bölgelere birden fazla bıçaklama yaptıklarına dikkat çekildi.

Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi

3 ŞÜPHELİYE 17 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, olayın oluş şeklinin dikkate alındığında şüphelilerin eylemini kasten öldürmeye teşebbüs olarak kabul etmek gerektiğini, bununla birlikte hakaret suçunu işlediklerini vurguladı. Tanık Ercan D.'nin ifadesi de adeta soruşturmaya ışık tuttu. Tanık Ercan D. de olayın gelişiminin bu şekilde olduğunu doğruladı. Şüpheliler hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından ayrı ayrı 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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