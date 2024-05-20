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Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:29
Duyarlı vatandaşın can savaşı! Araçları tekmelediler insanı bıçakladılar: Alkollü saldırganlara 17 yıl hapis talebi
İstanbul Sancaktepe'de alkollü grubun caddedeki arabaları tekmelediğini gören duyarlı vatandaşın uyarısı adeta bir sokak savaşını başlattı. Duyarlı vatandaş Volkan D., öldüresiye dövülüp defalarca bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan adam, günlerce tedavi gördü. Volkan D.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 3 saldırgan tutuklanırken soruşturmaya bir görgü tanığının ifadesi ışık tuttu. Duyarlı vatandaşın canına kast eden saldırganlara ayrı ayrı 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.