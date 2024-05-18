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Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
19:26
Duygu Nebioğlu çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Annesi Suphiye Orancı’ya seslendi!
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında ilk kez çocukluk videolarını paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, "Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!" ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun herkesi duygulandıran paylaşımı…