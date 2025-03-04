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Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
21:08
Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!
Düzce'de meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Ahmet Kafkas Keleş arkadaşlarıyla fındık bahçesinde avlanmaya gitti. Tellerden atlamak isteyen Keleş, dengesini kaybetmesi üzerine düşerek kendini yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, soruşturma devam ediyor.