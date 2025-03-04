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Haberler Yaşam Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 21:08

Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Düzce'de meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Ahmet Kafkas Keleş arkadaşlarıyla fındık bahçesinde avlanmaya gitti. Tellerden atlamak isteyen Keleş, dengesini kaybetmesi üzerine düşerek kendini yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, soruşturma devam ediyor.

DHA
Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Olay, Düzce'de meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti.

Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı.

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Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Düzce’de talihsiz olay: Arkadaşlarıyla gittiği avda yanlışlıkla kendini vurdu!

Olayla soruşturma başlatıldı.