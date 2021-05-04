Covid-19 salgını önlem ve tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte muafiyet kapsamında olan çalışanlar, çalışma izni belgesi ile yasak boyunca dışarı çıkabilecekler. Hem çalışan hem de iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel belgenin de geçerli olacağı bilinirken çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Öte yandan çalışma izni belgesinin süresinin de uzatıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı