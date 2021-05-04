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Haberler Yaşam E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı: Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:17

E Devlet başvuru ekranı: , son gün ne zaman?

Covid-19 salgını önlem ve tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte muafiyet kapsamında olan çalışanlar, ile yasak boyunca dışarı çıkabilecekler. Hem çalışan hem de iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel belgenin de geçerli olacağı bilinirken nasıl alınır sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Öte yandan çalışma izni belgesinin süresinin de uzatıldığı tarafından açıklanmıştı. , son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

E Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için çalışan ve işveren tarafından manuel olarak düzenlenen kullanılabilecek olup yeni karar doğrultusunda bu sürenin uzatıldığı da duyurulmuştu. Öte yandan; genelgede muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak belirtilirken nasıl alınır ve son gün ne zaman gibi sorulara yanıt aranıyor. Bu kapsamda; süresi uzatılırken üzerinden çalışma izin belgesi başvurusu yapılabilecek.

Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek Çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma Muafiyet İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

OTOMATİK GÖREV BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

MANUEL HAZIRLANAN "ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU'NUN" GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi.

Genelgede, muafiyet alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-Başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir uygulama olduğu ifade edildi.

Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

GÖREV BELGESİNİ SUİSTİMAL EDENLERE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.

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