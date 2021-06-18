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Haberler Yaşam E Okul dijital karne notları sorgulama ekranı erişime açıldı: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:38

notları sorgulama ekranı erişime açıldı: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? girişi karne notları öğren!

MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ikinci dönem karneler olarak üzerinden verilecek. Bu kapsamda; " ile karne notları nasıl görüntülenir, saat kaçta verilecek?" gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi girişi dijital ekranına ulaşmak için sorgulama yapıyor. üzerinden; karne notları sorgulama, takdir teşekkür belgesi hesaplama, dönem sonu not ortalaması gibi pek çok bilgiye ulaşılacak. MEB E Okul VBS giriş ekranı ve dijital karne notları görüntüleme sayfası.

E Okul dijital karne notları sorgula: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!

Milyonlarca öğrenci 18 Haziran Cuma, dijital karnelerine ulaşacak. MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda dijital karneler üzerinden verilecek. Bu kapsamda; notları ekranı sayfasına ulaşmak isteyen öğrenciler bu yöndeki sorgulamalarına başladılar. e-Karne notları ve takdir teşekkür belgesi Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

E OKUL VBS DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

e-Karne notları, 18 Haziran'dan itibaren giriş üzerinden sorgulanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul dijital karne notları sorgula: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul dijital karne notları sorgula: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul dijital karne notları sorgula: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E Okul dijital karne notları sorgula: MEB E Okul ile karne notları nasıl görüntülenir? E Okul VBS girişi karne notları öğren!

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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