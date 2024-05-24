e-Okul VBS giriş ekranı 2024: MEB e-Okul giriş ekranı ile LGS sınav yeri, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını yaşayan öğrenciler dersleri ve okullarına dair birçok bilgiye ulaşıyor. Veliler de çocuklarının gelişimini bu ekran üzerinden takip ediyor. Sene sonuna yaklaşılırken LGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri başladı. E-Okul Giriş Ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB e-Okul VBS girişi ile sınav yerleri, devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları nasıl öğrenilir?