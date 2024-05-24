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e-Okul VBS giriş ekranı 2024: MEB e-Okul giriş ekranı ile LGS sınav yeri, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama
Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:31
e-Okul VBS giriş ekranı 2024: MEB e-Okul giriş ekranı ile LGS sınav yeri, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi sorgulama
e-Okul giriş ekranı LGS sınav yerleri açıklaması ardından ziyaret edilmeye başladı. Öğrenciler, lise sınavına girecekleri sınav merkezi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemine yöneldi. Milyonlarca ortaokul öğrencisi sınav giriş belgesi yanı sıra sınav notları, devamsızlık bilgisi, karne notu, takdir-teşekkür hesaplama gibi işlemler için sisteme giriş yapıyor. e-Okul VBS öğrenci giriş 2024 ekranı başında yerler alındı. Peki, MEB e-Okul VBS giriş ekranı...