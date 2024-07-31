E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor