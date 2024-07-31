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Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:53

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

e-Okul VBS öğrenci girişi BİLSEM mülakat sonuçları kapsamında araştırılıyor. LGS nakil işlemlerine devam eden öğrenciler bu kez BİLSEM için ekran başında. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sisteminde. VBS girişiyle birlikte sistemdeki bilgiler takip edilmeye başladı. Peki; MEB e-Okul girişi nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

MEB duyuruları BİLSEM sonuçları için takip edilmeye başladı. Öte yandan lise ek yerleştirme kapsamında LGS nakil işlemleri de devam ediyor. e-okul VBS öğrenci giriş ekranı ardından sistemden bilgilerini kontrol eden öğrenciler buradan devamsızlık, not, karne bilgisine ulaşabiliyor. İşte, MEB e-Okul VBS öğrenci girişi...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

E OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor

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E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ 2024: MEB Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul giriş ekranı ile BİLSEM mülakat sonuçları gündemde!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme süreci kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz bugün ilan edilecek. Sonuçlar için MEB duyurusu bekleniyor.

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