e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS sınav maratonu devam ediyor. Bu yıl altıncısı yapılacak İngilizce sınavı için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvurular, 7-16 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara'da 4 bin 200, İstanbul'da 463, İzmir'de 120 ve Adana'da 306 olarak belirlendi. Peki, ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı