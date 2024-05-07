Haberler
Yaşam
e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
16:50
e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?
e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak ve toplamda 180 dakika sürecek. Adaylar, söz konusu sınava Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında katılım sağlayacak. Peki, ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...