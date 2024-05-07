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Haberler Yaşam e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:50

e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak ve toplamda 180 dakika sürecek. Adaylar, söz konusu sınava Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında katılım sağlayacak. Peki, ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS sınav maratonu devam ediyor. Bu yıl altıncısı yapılacak İngilizce sınavı için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvurular, 7-16 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara'da 4 bin 200, İstanbul'da 463, İzmir'de 120 ve Adana'da 306 olarak belirlendi. Peki, ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı

e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı, 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve toplamda 180 dakika sürecek.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak.

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e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı için başvurular, 7 Mayıs 2024 Salı günü itibarıyla başladı. Son gün ise 16 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Başvurular, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

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e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından belirlenen e-YDS 2024/6 İngilizce sınav ücreti 950 TL olarak açıklandı. Sınav ödeme sistemi 7 Mayıs saat 14.00'ten itibaren açık olacak.

e-YDS 2024/6 İngilizce başvuru ekranı 2024: ÖSYM ile e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS 2024/6 İNGİLİZCE SINAV NEREDE YAPILACAK?

e-YDS 2024/6 İngilizce alanında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara'da 4 bin 200, İstanbul'da 463, İzmir'de 120 ve Adana'da 306 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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