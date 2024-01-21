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Ebrar Sitesi'nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu
Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
15:43
Ebrar Sitesi'nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu
Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş 2 büyük deprem ile sallandı. Depremde 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaş hakim karşısına çıktı. 81 yaşındaki Tepebaş'ın savunması ise pes dedirtti: Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmış