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Haberler Yaşam Ebrar Sitesi'nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu
Giriş Tarihi: 21.01.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 15:43

Ebrar Sitesi'nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş 2 büyük deprem ile sallandı. Depremde 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaş hakim karşısına çıktı. 81 yaşındaki Tepebaş'ın savunması ise pes dedirtti: Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmış

Ebrar Sitesi’nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilk saniyelerinde yıkılıp, 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde; 80 kişinin öldüğü N bloğuyla ilgili açılan ve 1'i tutuklu 5 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, görüldü.

Ebrar Sitesi’nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu Ahmet Özdemir (64) ile başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

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Ebrar Sitesi’nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

Tevfik Tepebaşı'nın damadı tutuksuz Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmazken, başka dosyalardan tutuklu olan Atilla Öz (62) ile Tepebaşı'nın diğer damadı Ahmet Doğan (51), kaldıkları cezaevinde yaşanan teknik sorun nedeniyle duruşma salonuna bağlanamadı.

Ebrar Sitesi’nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

Duruşma; 80 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı N bloğunun fenni mesulü Ahmet Özdemir'in savunmasıyla başladı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "Yüzde 100 eksiksiz yapılmış olsa bile 1997 yılı yönetmeliğine göre yapılmış olan bu projenin 7.6 şiddetindeki birinci derecede depreme dayanması imkansızdır. Birinci derecede depreme göre yapılan binalar, sağlam kalmıştır" dedi.

Ebrar Sitesi’nin kurucusundan pes dedirten savunma! 1400 kişiye mezar olmuştu

'İNŞAATTAN ANLAMAM'
Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ise binadan alınan karot numunelerinin test değerlerinin her ne kadar düşük çıkmış olsa bile depremden önce yapı kullanım izin belgesi için alınan karot numunelerinin değerlerinin yüksek çıktığını söyledi. Tepebaşı, kendisini şöyle savundu:
"Vefat edenleri Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Bir kooperatif başkanıyım. Mustafa Timur, başka bir kooperatif başkanı, Atilla Öz başka bir kooperatif başkanı. Bunlar, benim yakınlarımdır. Herkesin kendisine ait yönettiği bir kooperatif vardır. Buradaki herkesi bütün kooperatiflerden sorumlu tutmanın yasal olmadığına inanıyorum. N Blok inşaatını oluşturan oğlum Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve kendisi jeofizik mühendisidir. Buranın zemin etüdünü yapan da Mehmet Ali Tepebaşı'dır ve aynı zamanda Kahramanmaraş'ta zemin etüdü projesini uygulayan ilk kişidir. Projesini Ahmet Özdemir'e yaptırmıştır. Temel attıktan sonra ve 9 tablası da belediye tarafından vize edilmiştir. Tamamen denetlenmiş bir bina olduğunu biliyorum. Burası kooperatifçe yapılmıştır ama hangi kooperatif olduğunu bilmiyorum. İnşaattan anlamam, inşaatın yapımıyla ilgili uzaktan yakından ilgim olmamıştır. Burasının yıkılmasının sebebine gelince, Kahramanmaraş'ta 6.5-7 şiddetinde bir deprem beklenirken 3 katı büyüklüğünde bir deprem oluşmuştur. Yerin çürük, depremin de beklenenden büyük olmasından dolayı bina yıkılmıştır."

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