Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Bir süredir yayın günü merakla beklenen Hakim dizisi bu akşam ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Ebru Özkan dizide Yasemin Kaner karakterine hayat verecek. Şimdiden bir hayran kitlesi oluşan dizinin oyuncu kadrosundan "Hakim Yasemin kimdir, Ebru Özkan kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ebru Özkan kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…