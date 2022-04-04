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Haberler Yaşam Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:04

Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Bir süredir yayın günü merakla beklenen Hakim dizisi bu akşam ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Ebru Özkan dizide Yasemin Kaner karakterine hayat verecek. Şimdiden bir hayran kitlesi oluşan dizinin oyuncu kadrosundan "Hakim Yasemin kimdir, Ebru Özkan kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Ebru Özkan kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…

Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Fragmanıyla heyecan yaratan Hakim, bu akşam seyirci karşısında olmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun Hakim Ömer Arif'i canlandırdığı dizide bir babanın oğlunun suça karışması durumunda vereceği mücadele izlenecek. Hakim oyuncu kadrosu şimdiden hayran kitlesine ulaştı. Kadroda yer alan isimlerden biri de Ebru Özkan. Hakim ilk bölüm fragmanı ardından gündeme gelen "Ebru Özkan kimdir?" sorusu yanıt arıyor. Dizide Yasemin Kaner karakterine hayat veren oyuncu Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte cevaplar…

Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğmuştur. Temel eğitimlerini Ankara ilinde aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine giderek buradan başarılı bir şekilde mezun oldu.

Oyunculuk hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Özkan, ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir. Düzgün bir fiziğe sahip olması modellik dünyasında da popüler bir kişi olmasını sağlamaktadır.

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Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Mesleki kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Bir dönemin sevilen dizisi Not Defteri ile de tanınan oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı.

Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

EBRU ÖZKAN EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban ile evlenmiştir. Çiftin 2018 yılında Biricik adını verdikleri bir kızları olmuştur.

Ebru Özkan kimdir? Hakim dizisinin Yasemin’i Ebru Özkan kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

EBRU ÖZKAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2022 Hakim - Yasemin

2019-20 Hekimoğlu - İpek

2018 Şahin Tepesi - Melek

2014-17 Paramparça - Dilara

2014 Not Defteri - Suna

2012 Hayatımın Rolü - Ela

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