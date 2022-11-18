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Haberler Yaşam Efsane Cuma (Muhteşem Kasım) indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:20

Efsane Cuma (Muhteşem Kasım) indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren Efsane Cuma indirimleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her yıl Kasım ayının belirlenen tarihler aralığında düzenlenen muhteşem indirim günlerinde mağazalar birbirinden dev indirimleriyle adeta alışveriş festivali yaşatıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri almak için heyecanla bekleyişe geçenler efsane indirim gününün tarihini kaçırmak istemiyor. Peki, Efsane Cuma (Muhteşem Kasım) indirimleri ne zaman? 2022 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar…

Efsane Cuma Muhteşem Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Efsane (Muhteşem) Cuma indirimleri ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyatlar yerini aldı. Bilindiği gibi, yıl içerisinde tek sefer gerçekleşen bu büyük fiyat düşüşleri, Muhteşem Cuma indirimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu noktada "25022 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?" soruları yanıt arıyor. İşte Efsane Cuma Kasım indirimleri başlangıç tarihi ve hakkında merak edilen tüm bu detaylar…

Efsane Cuma Muhteşem Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

2022 EFSANE CUMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cuma indirimleri olarak bilinen Efsane Cuma, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Birçok mağaza ve marka, bu günde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkaracak.

Bazı mağazalar ve platformlarda indirimler birkaç gün sürebiliyor.

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Efsane Cuma Muhteşem Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Efsane Cuma Muhteşem Kasım indirimleri ne zaman, ayın kaçında? 2022 Efsane Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak?

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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