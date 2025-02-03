Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sebebiyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan veriler anbean takip ediliyor. Yunanistan'ın Santorini açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4,8'i bulan depremlere bir yenisi eklendi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen ve 7 km derinlikte olduğu tespit edilen sarsıntıya ilişkin veriler Ege Denizi'nde az önce deprem mi oldu sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ışığında detaylar.