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Haberler Yaşam Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:08

Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası devam ediyor… AFAD'ın açıklamasına göre bugün saat 10:09'da Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son 48 saatte merkez üssü Ege Denizi olan 200'den fazla sarsıntı tespit edildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Ege Denizi'nde az önce deprem mi oldu sorusuyla araştırma yaparken Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncelledi.

Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sebebiyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan veriler anbean takip ediliyor. Yunanistan'ın Santorini açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4,8'i bulan depremlere bir yenisi eklendi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen ve 7 km derinlikte olduğu tespit edilen sarsıntıya ilişkin veriler Ege Denizi'nde az önce deprem mi oldu sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ışığında detaylar.

Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?
SON DAKİKA || EGE DENİZİ'NDE DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR!
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:11:56:47 TSİ
Enlem:36.57 N
Boylam:25.48778 E
Derinlik:7 km
-
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:11:26:23 TSİ
Enlem:36.49306 N
Boylam:25.48472 E
Derinlik:7 km
-
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:11:17:21 TSİ
Enlem:36.62694 N
Boylam:25.47472 E
Derinlik:7 km
-
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:11:13:11 TSİ
Enlem:36.73694 N
Boylam:25.75444 E
Derinlik:7 km
-
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:10:58:52 TSİ
Enlem:36.38833 N
Boylam:24.68694 E
Derinlik:6.27 km
-
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:10:42:47 TSİ
Enlem:36.66111 N
Boylam:25.6675 E
Derinlik:7 km
-
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:10:09:06 TSİ
Enlem:36.76222 N
Boylam:25.61361 E
Derinlik:7 km
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Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025'ten itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ü aştığını duyurdu.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu sismik hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem, 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son 24 saatte 35'i 3, 9'u ise 4 büyüklüğünde toplam 44 deprem meydana geldi.

Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlerin derinliği 5 ila 25 kilometre arasında değişirken, ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede kaydedildi.

Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA