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Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:08
Ege’de deprem fırtınası sürüyor! Kandilli ve AFAD son dakika açıkladı: Ege Denizi’nde az önce deprem mi oldu?
Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası devam ediyor… AFAD'ın açıklamasına göre bugün saat 10:09'da Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Son 48 saatte merkez üssü Ege Denizi olan 200'den fazla sarsıntı tespit edildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Ege Denizi'nde az önce deprem mi oldu sorusuyla araştırma yaparken Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncelledi.