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Haberler Yaşam Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:03

Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

Konya'da bir eğlence merkezinde çalışan F.H., iddiaya göre müşteriden kıskandığı iş arkadaşı A.T.S'yi (31), yumruklayarak hastanelik etti. Lisanslı kickbokscu olduğu öğrenilen F.H., tuvalette sıkıştırdığı genç kadını yüzünü tanınmaz hale getirdi. A.T.S., darp raporu alıp şikayetçi olurken, F.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TOLGA YANIK
Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

İnanılmaz olay, geçtiğimiz 4 Şubat günü sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde yaşandı. A.T.S., işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi.

Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S'de 'Senin sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., daha sonra elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti.

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Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

Bu esnada arkasından gelen F.H., tuvaletin kapısını kapatıp, genç kadına yumrukla saldırmaya başladı. Yüzüne çok sayıda darbe alan A.T.S., baygınlık geçirdi. Bunun üzerine F.H., genç kadını dövmeyi bırakıp, tuvaletten çıkıp gitti.

Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

İŞ ARKADAŞINA KISKANÇLIK DAYAĞI
Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı.

Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!

Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu.

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