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Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
09:03
Eğlence merkezinin tuvaletinde dehşet: Genç kadın olay sonrası bayıldı gözleri morardı!
Konya'da bir eğlence merkezinde çalışan F.H., iddiaya göre müşteriden kıskandığı iş arkadaşı A.T.S'yi (31), yumruklayarak hastanelik etti. Lisanslı kickbokscu olduğu öğrenilen F.H., tuvalette sıkıştırdığı genç kadını yüzünü tanınmaz hale getirdi. A.T.S., darp raporu alıp şikayetçi olurken, F.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.