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Giriş Tarihi: 24.01.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 00:13

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

Ehliyet affı son dakika haberleri düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affı ve trafik ceza puanı ile ilgili müjdeli haber verdi. Bu noktada ehliyetine el konan ve trafik ceza puanı bulunan sürücüler, ''2023 Ehliyet affı geldi mi, trafik cezası puanı silindi mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Af kapsamında bazı haller dışındaki ihlallerden kaynaklı trafik ceza puanları silinecek. Peki, Trafik cezaları silinecek mi, ne zaman silinecek? İşte, 2023 Ehliyet affı son durum ve trafik ceza puanı sorgulama ekranı…

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

Ehliyet affı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet iadesi ve trafik ceza puanı ile ilgili alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmenin ardından trafikte kusurlu hareketleri nedeniyle ceza puanları dolan ve ehliyetlerine el konan kişiler kimlerin trafik ceza puanının silindiğini araştırmaya başladı. Alınan karara göre alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza ile drift halleri dışında kalan ihlallerden kaynaklanan trafik ceza puanları silinecek. Peki, Ehliyet affı çıktı mı, kimler yararlanacak, trafik cezası puanı ne zaman silinecek? İşte, 2023 Ehliyet affı son dakika haberleri ve trafik ceza puanı sorgulama ekranı…

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

EHLİYAT AFFI GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affı ile ilgili alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Erdoğan, açıklamasında belirli ihlaller dışındaki ceza puanlarının da silineceğini söyledi. Buna göre, yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve 10 bin kişinin ehliyeti iade edilecek.

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EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ''Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.'' dedi.

Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI? 2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, trafik cezaları silinecek mi, hangi cezalar silinecek?

TRAFİK CEZA PUANI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

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