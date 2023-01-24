Ehliyet affı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca sürücüye müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet iadesi ve trafik ceza puanı ile ilgili alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmenin ardından trafikte kusurlu hareketleri nedeniyle ceza puanları dolan ve ehliyetlerine el konan kişiler kimlerin trafik ceza puanının silindiğini araştırmaya başladı. Alınan karara göre alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza ile drift halleri dışında kalan ihlallerden kaynaklanan trafik ceza puanları silinecek. Peki, Ehliyet affı çıktı mı, kimler yararlanacak, trafik cezası puanı ne zaman silinecek? İşte, 2023 Ehliyet affı son dakika haberleri ve trafik ceza puanı sorgulama ekranı…