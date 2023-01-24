Ehliyet affı son dakika haberleri düzenlemeden yararlanacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affı ve trafik ceza puanı ile ilgili müjdeli haber verdi. Bu noktada ehliyetine el konan ve trafik ceza puanı bulunan sürücüler, ''2023 Ehliyet affı geldi mi, trafik cezası puanı silindi mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Af kapsamında bazı haller dışındaki ihlallerden kaynaklı trafik ceza puanları silinecek. Peki, Trafik cezaları silinecek mi, ne zaman silinecek? İşte, 2023 Ehliyet affı son durum ve trafik ceza puanı sorgulama ekranı…