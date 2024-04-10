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Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
13:10
Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Eyüpsultan ve Sultangazi'de zabıta ekiplerinin bayram sabahı yaptığı uygulamalarda, onlarca dilenci yakalandı. Eyüpsultan'da yakalanan dilenci kadının üzerinden 23 bin TL çıkarken, Sultangazi'de ise yakalanan dilencilerden birinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.