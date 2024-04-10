Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 23 BİN TL ÇIKTI

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.