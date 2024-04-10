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Haberler Yaşam Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 10.04.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:10

Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Eyüpsultan ve Sultangazi'de zabıta ekiplerinin bayram sabahı yaptığı uygulamalarda, onlarca dilenci yakalandı. Eyüpsultan'da yakalanan dilenci kadının üzerinden 23 bin TL çıkarken, Sultangazi'de ise yakalanan dilencilerden birinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

İHA
DHA
Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

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Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 23 BİN TL ÇIKTI

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu.

Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

Ekipler şaştı kaldı! Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

SULTANGAZİ'DE ONLARCA DİLENCİ YAKALANDI

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Ramazan Bayramı öncesi dilencilere yönelik çalışma başlattı.

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