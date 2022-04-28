Haberler Yaşam EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:37

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı geçtiğimiz hafta düzenlenirken öte yandan adayların gözü yayınlanan kılavuzla beraber EKPSS kura başvuru ve sonuç tarihine çevrildi. Kamu kurumlarının engelli kadrolarında istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş "EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM az önce resmi site üzerinden yaptığı açıklamada başvuruların bugün itibarıyla başladığını ifade etti. Detaylar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden yayınlanan kılavuzla duyuruldu. Peki, 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar...