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Haberler Yaşam EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:37

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı geçtiğimiz hafta düzenlenirken öte yandan adayların gözü yayınlanan kılavuzla beraber EKPSS kura başvuru ve sonuç tarihine çevrildi. Kamu kurumlarının engelli kadrolarında istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş "EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM az önce resmi site üzerinden yaptığı açıklamada başvuruların bugün itibarıyla başladığını ifade etti. Detaylar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden yayınlanan kılavuzla duyuruldu. Peki, 2022 EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS kura başvuru işlemleri ÖSYM tarafından başlatıldı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak başvuruların ücreti 25 TL olarak açıklanırken "EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Başvurular 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak...

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kura başvuruları 28 Nisan 2022 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Bu süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar içinse geç başvuru günü 7-8 Haziran 2022 tarihleri olacak.

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EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekmektedir.

EKPSS 2022 kura başvuru ekranı - kılavuzu: ÖSYM ile EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS KURA BAŞVURU ÜCRETİ 2022

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan - 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır.

Kura ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir.

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