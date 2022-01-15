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Haberler Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 09:15

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar EKPSS tercih sonuçları sorgulaması yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kamuya ait engelli personel tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercih başvurusunun 14 Ocak'ta sona ermesiyle gözler EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtına çevrildi. Sonuç sorgulaması ÖSYM üzerinden yapılacak. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. 5-14 Ocak'ta tercih başvuruları alınırken tercih sonuçları için gözler ÖSYM'nin resmi sayfasına çevrildi. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz net değil.

EKPSS tercihleri 5 Ocak 2022 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 14 Ocak günü saat 23:59'a kadar yapabilecekler. EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyenlerin 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile EKPSS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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