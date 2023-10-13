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Haberler Yaşam Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 00:38

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

Elazığ depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 12 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika bilgileri…

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

Son dakika Elazığ'da deprem meydana geldi. En yoğun sismik hareketlerin yer aldığı Elazığ'da yaşanan son gelişmeler takip edilmekte. Bölge sürekli olarak sallanırken, bu sabah saatlerinde Elazığ'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri aratılmakta. 12 Ekim 2023 Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

ELAZIĞ'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21.56'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

12.10.2023, 21:56:12 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.9 km

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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