Haberler Yaşam Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 00:38

Elazığ deprem son dakika haberi 12 Ekim 2023: Üst üste iki deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Elazığ’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç, nerede?

Elazığ depremi son dakika olarak aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı ardından bölgede yaşayan vatandaşlar Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Ayrıca depremin birçok ilçeden hissedildiği duyuruldu. 12 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika bilgileri…