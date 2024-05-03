ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Cuma gecesi bir yeni deprem haberi de Elazığ'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Elazığ'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?