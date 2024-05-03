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Haberler Yaşam ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 05:59

ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede?

3 Mayıs 2024 Cuma tarihli son depremler listesine son dakika Elazığ'dan bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerden gün aşırı sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. Elazığ'da deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Elazığ depreminin ayrıntıları!

ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. Cuma gecesi bir yeni deprem haberi de Elazığ'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Elazığ'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

ELAZIĞ DEPREM SON DAKİKA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gece yarısı Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Mayıs Perşembe gecesi saat 23.57'de yaşanan depremin merkez üssü Sivrice olarak kayıtlara geçti.

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ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km

ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ’da deprem mi oldu, nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA