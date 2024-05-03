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ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
05:59
ELAZIĞ DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ'da deprem mi oldu, nerede?
3 Mayıs 2024 Cuma tarihli son depremler listesine son dakika Elazığ'dan bir deprem haberi eklendi. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerden gün aşırı sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile anbean tüm sarsıntılar kamuoyuyla paylaşılıyor. Elazığ'da deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Elazığ depreminin ayrıntıları!