Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Oruca niyet etmek bu ibadetin şartları arasında yer alıyor. Öyle ki kalpten edilen niyetin dile getirilmesi de tavsiye ediliyor.

Niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Ramazan ayının her günü için ayrı niyet edilmesi oldukça önemlidir.