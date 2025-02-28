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Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
06:28
Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Elazığ İmsakiye ile takip edilen imsak ve iftar vakitleri gün gün takip ediliyor. Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Oruç ibadetini eda edecek Müslümanlar, aynı zamanda namaz, dua ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetleri de gün içinde gerçekleştirecek. Bununla ilgili imsak (sahur) vakti ve teravih namazı saatleri izleniyor. Peki; Elazığ iftar vakti saat kaçta?