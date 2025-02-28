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Haberler Yaşam Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 06:28

Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Elazığ İmsakiye ile takip edilen imsak ve iftar vakitleri gün gün takip ediliyor. Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Oruç ibadetini eda edecek Müslümanlar, aynı zamanda namaz, dua ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetleri de gün içinde gerçekleştirecek. Bununla ilgili imsak (sahur) vakti ve teravih namazı saatleri izleniyor. Peki; Elazığ iftar vakti saat kaçta?

Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Elazığ sahur vakti ile başlayacak oruçlar iftarda tamamlanacak. Sofralar bu saatlere göre kurulacak. Ramazan ayı öncesinde Diyanet tarafından hazırlanan İmsakiye 2025 yılı için izleniyor. Güneşin doğuşu ve batışına göre ayarlanan saatlerde namaz vakitleri takip ediliyor. Peki; Elazığ iftar vakti saat kaçta, imsak ne zaman?

Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ELAZIĞ İMSAKİYE 2025: ELAZIĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Elazığ için de saatler şöyle:

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Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Elazığ İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

İftar Vakti: 18:22

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

İftar Vakti: 18:24

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:25

İftar Vakti: 18:25

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 18:26

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:22

İftar Vakti: 18:27

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Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ELAZIĞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Elazığ'da ilk teravih saati 19:38 olacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:39

2 Mart Pazar: 19:40

3 Mart Pazartesi: 19:41

4 Mart Salı: 19:42

5 Mart Çarşamba: 19:43

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Elazığ iftar vakti 2025: Elazığ İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Oruca niyet etmek bu ibadetin şartları arasında yer alıyor. Öyle ki kalpten edilen niyetin dile getirilmesi de tavsiye ediliyor.

Niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Ramazan ayının her günü için ayrı niyet edilmesi oldukça önemlidir.

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