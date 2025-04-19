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Elazığ'da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
11:35
Elazığ'da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde "çöp ev" ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri, evin 3 dil bilen emekli pilota ait olduğunu belirledi. Deprem sonrası annesine ait eve taşınan emekli pilotun uzun süredir evde yaşamadığı, evin içindeki dağınıklığın ise çoğunlukla kitap dolu kutulardan oluştuğu tespit edildi.