Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

İhbar edilen evin, 56 ülke gezmiş ve üç dil bilen emekli pilot C.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Emekli pilot C.K.'nin, depremlerden dolayı hasar gören kendi evinden annesine ait olan bu eve taşındığı ancak yapılan incelemelerde, uzun süredir evde kimsenin yaşamadığı belirtildi.