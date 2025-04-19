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Haberler Yaşam Elazığ'da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:35

Elazığ'da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde "çöp ev" ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri, evin 3 dil bilen emekli pilota ait olduğunu belirledi. Deprem sonrası annesine ait eve taşınan emekli pilotun uzun süredir evde yaşamadığı, evin içindeki dağınıklığın ise çoğunlukla kitap dolu kutulardan oluştuğu tespit edildi.

İHA
Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir eve "çöp ev" ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayın iç yüzünü öğrenince hayrete düştü. Zabıta ekipleriyle birlikte adrese giden görevliler, yapılan inceleme sonucu evin sahibi hakkında dikkat çeken bilgilere ulaştı.

Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

İhbar edilen evin, 56 ülke gezmiş ve üç dil bilen emekli pilot C.K.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Emekli pilot C.K.'nin, depremlerden dolayı hasar gören kendi evinden annesine ait olan bu eve taşındığı ancak yapılan incelemelerde, uzun süredir evde kimsenin yaşamadığı belirtildi.

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Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Evin içinden alınan görüntülerde, dağınık bir yaşam alanı dikkat çekerken, özellikle bir odada büyük çoğunluğu boş olan içinde kitap dolu olan karton kutuların yer aldığı görüldü.

Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Evin genelinde ise çöp yığınlarından ziyade taşınma sonrası yerleştirilmemiş eşyaların olduğu anlaşıldı.

Elazığ’da çöp ev ihbarı harekete geçirdi: 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Belediye ekipleri, ihbarın ardından ilgili raporları hazırlarken, evin fiziksel durumu ve temizlik ihtiyacıyla ilgili aileye bilgi verildi.