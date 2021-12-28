Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

28 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

NO: 8677308

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 28/12/2021 04:00:00 - 28/12/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676991

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8721332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., BAHAR sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8726278

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641367

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.KAYALI, 1.KORUTÜRK, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 1.SAZLI, 2005., 2006., 3.NAMIK KEMAL, 4.KARTAL, ALTINCAN, BAYAR, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KENAR, MESTAN, NESLİHAN, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN, ÖNER, ÖVER sk / TEVFİKBEY mah SEÇKİN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726295

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞİNA sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FIRIN, 1.GENÇ OSMAN, 1.MURADİYE, 1.NAMIK KEMAL, 1.YENİ CAMİ, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, 4.OKUL, BAĞCILAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, REYHANİYE, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, ÜMRANİYE, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641369

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., 328., AYYILDIZ, KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgelerinde 28/12/2021 13:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642351

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 28/12/2021 14:00:00 - 28/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.