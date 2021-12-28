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Haberler Yaşam Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:30

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ, bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerden etkilenecek mahalleleri duyurdu. Güncel kesintiler arasında Beykoz, Kadıköy, Ataşehir, Bağcılar, Küçükçekmece gibi ilçeler yer alırken, vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapıyor. 28 Aralık elektrik kesintisi sorgula! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bugün kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Bulunduğu yerde enerji kesintisi meydana gelen vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden elektrikler ne zaman gelecek diye araştırma yapıyor. Bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler kurumlar tarafından duyurulurken, 28 Aralık Salı günü yaşanacak kesintilerin saatleri de bildirildi. İşte kesintilere ilişkin detaylar!

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

28 ARALIK AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAĞCILAR

NO: 8677308

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 28/12/2021 04:00:00 - 28/12/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676991

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8721332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., BAHAR sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8726278

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641367

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.KAYALI, 1.KORUTÜRK, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 1.SAZLI, 2005., 2006., 3.NAMIK KEMAL, 4.KARTAL, ALTINCAN, BAYAR, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KENAR, MESTAN, NESLİHAN, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN, ÖNER, ÖVER sk / TEVFİKBEY mah SEÇKİN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726295

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞİNA sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FIRIN, 1.GENÇ OSMAN, 1.MURADİYE, 1.NAMIK KEMAL, 1.YENİ CAMİ, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, 4.OKUL, BAĞCILAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, REYHANİYE, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, ÜMRANİYE, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 28/12/2021 10:00:00 - 28/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641369

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., 328., AYYILDIZ, KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgelerinde 28/12/2021 13:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642351

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, NİFER, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 28/12/2021 14:00:00 - 28/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

SARIYER

NO: 8725952

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743911

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah TÜRKBOSTANI, YASEMEN sk bölgelerinde 28/12/2021 09:00:00 - 28/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8636342

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 28/12/2021 09:30:00 - 28/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743913

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah CEMİL ÇIKMAZI, KUMSUYU ÖZGÜR, KÜÇÜKTEPE, TÜMEN, TÜRKBOSTANI, YENİDENİZ, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/12/2021 11:00:00 - 28/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743914

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, AVŞAR, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİVANPERÇEMİ, FİDAN, KAYMAK, MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, NEŞE, TAŞ OCAKLARI , USLU, VATAN, YENİDÜNYA, ZAFER, ZERAFET, ÇAKIR, ÇAYIRALAN, ÇETİN, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 28/12/2021 13:00:00 - 28/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

28 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEYKOZ

Bakım Çalışması

28.12.2021 09:00 - 12:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASKÜL, GÜZİN, ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRKÖY, HARMANTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖRELE, POLONEZKÖY YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHMUTŞEVKETPAŞA, AKAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALİBAHADIR, ALİ BAHADIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİFTLİK, HAMSİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRKÖY, AĞADERESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİFTLİK, EDEBALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.12.2021 11:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ANADOLU KAVAĞI, ANADOLUKAVAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAMLIBAHÇE, ACEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAVUZ SELİM, EDEBALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜMÜŞSUYU, ALAÇAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula: Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Aralık AYEDAŞ-BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

KADIKÖY

Bakım Çalışması

28.12.2021 09:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RASİMPAŞA, TUR, POMAK, ACIBADEM, MUHTARBEY, YENİMÜTEVELLİ, BAL, GENCER, KANDEMİR, ULUSULUK, ZEAMET, YENİDUYGU

Bakım Çalışması

28.12.2021 09:00 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİBEY, MURATPAŞA

ATAŞEHİR

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İÇERENKÖY, ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İÇERENKÖY, ADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKBAKKALKÖY, ABDÜLHAMİD Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

28 ARALIK AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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