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Haberler Yaşam Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:40

Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

Havalimanında unutulan ilginç eşyalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 5 kamyon dolusu eşya ihaleyle satıldı. Unutulan eşyalar arasında bulunan yaklaşık bin cep telefonu olmak üzere 2 bin 400 elektronik cihaz Avcılar'da satılacak.

Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

Dış Hatlar Terminali'nde 2020 yılı içerisinde unutulan, sahiplerine ulaşılamayan binlerce valiz, sırt çantası, 2 bin 400 elektronik cihaz ve binlerce eşya ihale ile satışa çıkarıldı. İhaleyi kazanan Aziz Korkmaz, eşyaları, Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında satacak.

Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

Korkmaz, 5 kamyon dolusu valiz ve eşyayı Avcılar'daki mağazasına götürdü. Korkmaz, müşterilerinin özellikle cep telefonu olmak üzere elektronik eşyaları sorduklarını söyledi.

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Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

1995'ten itibaren bu işi yaptığını belirten Aziz Korkmaz, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri cumartesi gününden itibaren piyasa değerinden daha düşük fiyata satacaklarını belirtti.

Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

DAVULDAN, PERUĞA, GİTARDAN HAMAĞA
Dış hatlar terminalini kullanan yolcuların unuttukları bavul, valiz, çantaların içerisinde; davuldan kemana, bağlamadan gitara çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra peruk, hamak gibi çok değişik ürün bulunuyor.

Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak

Tekstil ürünlerinin de bavullardan tasnif edildikten sonra satışa çıkarılacağı belirtildi.

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