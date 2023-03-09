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Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
09:40
Elektronik eşyadan kıyafete… Burada yok yok: 5 kamyon dolusu eşya burada satışa çıkacak
Havalimanında unutulan ilginç eşyalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan veya sahipleri tarafından alınmayan 5 kamyon dolusu eşya ihaleyle satıldı. Unutulan eşyalar arasında bulunan yaklaşık bin cep telefonu olmak üzere 2 bin 400 elektronik cihaz Avcılar'da satılacak.