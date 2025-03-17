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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:19

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Mart ayıyla birlikte bankalar emekli banka promosyonları tekliflerini güncelledi. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, sunulan fırsatları değerlendirmek için araştırmalara başladı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere çeşitli avantajlar ve yüksek promosyon ödemeleri sağlıyor. Promosyon yarışında kesenin ağzını açan bankalarda ödemeler 24 bin TL'yi gördü. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, güncel banka promosyon tutarları.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri 2025 yılı itibarıyla güncellenerek emeklilere yeni fırsatlar sunulmaya başlandı. Kamu ve özel bankalar arasında promosyon rekabeti hızla arttı. Müşteri kaybetmek istemeyen bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunarak maaş taşıma işlemini teşvik ediyor. İşte güncel 2025 banka promosyonları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

MART AYIYLA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Mart ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Bankalarda zirve yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL