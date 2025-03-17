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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
07:19
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: "Bankalarda zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
Mart ayıyla birlikte bankalar emekli banka promosyonları tekliflerini güncelledi. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, sunulan fırsatları değerlendirmek için araştırmalara başladı. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, emeklilere çeşitli avantajlar ve yüksek promosyon ödemeleri sağlıyor. Promosyon yarışında kesenin ağzını açan bankalarda ödemeler 24 bin TL'yi gördü. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte, güncel banka promosyon tutarları.