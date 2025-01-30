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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arası rekabet arttı!" 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:08
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arası rekabet arttı!" 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
2025 yılının ilk aylarıyla birlikte yeni yılda maaşını başka bankaya taşıyacak olan vatandaşlar için emekli banka promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaşıyor. Şubat ayında bünyesine yeni müşteriler katmak isteyen bankalar müşterilerine özel teklifler hazırladı. Kamu ve özel bankalarda yeni müşteriler için ödeme yarışı devam ediyor. Birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!