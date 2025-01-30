EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arası rekabet arttı!" 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yılla birlikte birçok banka emekli promosyon ödemelerinde artışa gitti. Güncel ödemeler için kamu ve özel bankaların sunduğu teklifler araştırılırken bankalarda ödeme için yarışa girildi. 2025 yılında maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler güncel teklifleri araştırıyor. İşte 2025 güncel emekli banka promosyon ödemeleri!