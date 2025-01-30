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Haberler Yaşam EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arası rekabet arttı!" 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:08

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arası rekabet arttı!" 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

2025 yılının ilk aylarıyla birlikte yeni yılda maaşını başka bankaya taşıyacak olan vatandaşlar için emekli banka promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaşıyor. Şubat ayında bünyesine yeni müşteriler katmak isteyen bankalar müşterilerine özel teklifler hazırladı. Kamu ve özel bankalarda yeni müşteriler için ödeme yarışı devam ediyor. Birçok bankada ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL? İşte en güncel ödemeler!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arası rekabet arttı! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Yeni yılla birlikte birçok banka emekli promosyon ödemelerinde artışa gitti. Güncel ödemeler için kamu ve özel bankaların sunduğu teklifler araştırılırken bankalarda ödeme için yarışa girildi. 2025 yılında maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler güncel teklifleri araştırıyor. İşte 2025 güncel emekli banka promosyon ödemeleri!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arası rekabet arttı! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YILDA EMEKLİ PROMOSYONLARINDA ÖDEME YARIŞI!

Şubat ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arası rekabet arttı! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arası rekabet arttı! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arası rekabet arttı! 2025 Ocak En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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