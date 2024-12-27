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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK: "Bankaların yarışı kızıştı!" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
08:51
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2025 OCAK: "Bankaların yarışı kızıştı!" Yeni yılda en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, kaç TL?
Emekli banka promosyonları maaşını başka bankaya taşıyacak emekliler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisinin 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranları netlik kazanırken, bankalar da müşteri kaybetmemek için promosyon yarışına girdi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme tutarları...