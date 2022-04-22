Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 07:43

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi Nisan ayının sonlarına doğru araştırılıyor. Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edenler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı miktarda olacağını söyledi. Mayıs ayının başında Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı bekleniyor. Peki; Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, bu ay mı? İşte son açıklamalar!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları gündemdeki yerini korurken Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Başkan Erdoğan; "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu ay mı? İşte emekli ikramiyesi 2022 tarihi ve miktarı!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte Bayram ikramiyeleri 2022 tarihi ve miktarı!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

SON DAKİKA