Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi Nisan ayının sonlarına doğru araştırılıyor. Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edenler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı miktarda olacağını söyledi. Mayıs ayının başında Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı bekleniyor. Peki; Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, bu ay mı? İşte son açıklamalar!