Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyesi miktarı ve tarihi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları gündemdeki yerini korurken Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Başkan Erdoğan; "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu ay mı? İşte emekli ikramiyesi 2022 tarihi ve miktarı!