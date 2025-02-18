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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:51

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

2025 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışın ardından konu ile ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu açıklamanın ardından emekliler, zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı ve nasıl hesaplanacağı hakkında sorular sormaya başladı. Peki, emekliler için bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri için masada yer alan 3 farklı formül...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılına ait emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, mart ayında yapılacak olan ödemelerde bir artış yapılması için planlama yapacaklarını belirtti. Peki, bu yılki bayram ikramiyesi tutarı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Henüz net bir rakam belirtmek için erken. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın önderliğinde ekonomi uzmanlarıyla yapılacak toplantıların ardından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir artış olup olmayacağına karar verilecektir. Değerlendirmeler bu süreçte yapılacaktır" şeklinde konuştu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılacak düzenleme, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme gelecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor.

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