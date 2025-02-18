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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:51
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları
2025 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışın ardından konu ile ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu açıklamanın ardından emekliler, zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı ve nasıl hesaplanacağı hakkında sorular sormaya başladı. Peki, emekliler için bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri için masada yer alan 3 farklı formül...