EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: Gözler o toplantıda! Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zam senaryoları

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Henüz net bir rakam belirtmek için erken. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın önderliğinde ekonomi uzmanlarıyla yapılacak toplantıların ardından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir artış olup olmayacağına karar verilecektir. Değerlendirmeler bu süreçte yapılacaktır" şeklinde konuştu.