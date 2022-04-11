Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi bekleyenlere müjde! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 11.04.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 07:22

Emekli bayram ikramiyesi için son dakika açıklamalar milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte masadaki formüller…