Haberler Yaşam RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:49

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak araştırılıyor. Emekli maaşı üzerinde uygulanan zam oranı ardından bayram ikramiyeleri zammı da açıklanmıştı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yeni miktarın ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da ödeme takvimi geldi. Zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. Maaş ödeme günlerine göre düzenlenen tarihlere bakıldığında bugün hesaplar kontrol ediliyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, ne zaman verilecek? İşte, ödeme tarihleri…