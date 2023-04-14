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Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:49

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Ramazan Bayramına sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak araştırılıyor. Emekli maaşı üzerinde uygulanan zam oranı ardından bayram ikramiyeleri zammı da açıklanmıştı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yeni miktarın ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da ödeme takvimi geldi. Zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. Maaş ödeme günlerine göre düzenlenen tarihlere bakıldığında bugün hesaplar kontrol ediliyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, ne zaman verilecek? İşte, ödeme tarihleri…

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında görülecek ikramiyeler zamlı olarak ödenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekli maaşı ödeme günlerine göre düzenlenen takvim paylaşıldı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl iki bayramda toplamda 2 bin 200 lira ödeme alan emekliler yeni ödemelerini bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte, nisan ayı ikramiye ödeme tarihleri…

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

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RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Elitaş, EYT'lilerle birlikte 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini verdi. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Ödemeler alınııyor! Yeni Zamlı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ ALINIYOR!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri bugün alınmaya başladı!

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

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