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Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:09

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşı ve ikramiyesi ödenmeyi bekliyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en düşük emekli aylığı ve ikramiye miktarının zamlanması ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi yanı sıra EYT'liler de beklemeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika yanıtlandı. 900 TL zam alan ikramiye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez hak sahiplerinin hesaplarına olacak. Yapılan zammın ardından emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, maaşla birlikte yatar mı, ayın kaçında verilecek? İşte, ödeme tarihleri…

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyulan ödeme takvimi emeklinin gündemindeki yerini aldı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR ödeme günleri araştırılmaya başladı. Zamlı miktar AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı. Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023, maaşla birlikte yatar mı, ayın kaçında verilecek? İşte, detaylar…

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

SON DAKİKA: BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu.

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RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

'EMEKLİYE 2 BAYRAMDA TOPLAMDA 4 BİN TL ÖDENECEK'

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

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