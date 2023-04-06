Haberler Yaşam RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:09

RAMAZAN Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşı ve ikramiyesi ödenmeyi bekliyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen en düşük emekli aylığı ve ikramiye miktarının zamlanması ardından SSK ve BAĞKUR emeklisi yanı sıra EYT'liler de beklemeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika yanıtlandı. 900 TL zam alan ikramiye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez hak sahiplerinin hesaplarına olacak. Yapılan zammın ardından emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, maaşla birlikte yatar mı, ayın kaçında verilecek? İşte, ödeme tarihleri…